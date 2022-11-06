Trabzonspor - Konyaspor maçı iddaa oranları

Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig 'i "bay" geçen Trabzonspor , hafta arası Ferencvaros'u 1-0 yenip UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılma hakkı kazandı. Bordo-mavili ekipte Konyaspor mücadelesi öncesi Eren Elmalı (sarı kart) ve Yusuf Yazıcı (kırmızı kart) cezalı. Takımla antrenmanlara başlayan Edin Vişça ile Bruno Peres'in Dünya Kupası arasından sonra forma giyebilecek duruma gelmeleri bekleniyor. Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Emrehan Gedikli hâlâ sakat. TD Abdullah Avcı "Gbamin, Hamsik & Bakasetas" orta üçlüsü ile maça başlayacak. İki bölgede "8+3 kuralı" nedeniyle belirsizlik var... Sağ bekte Hüseyin Türkmen ya da Jens Stryger Larsen forma giyecek. Sağ açıkta Djaniny veya Abdülkadir Ömür'ü izleyeceğiz.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Sezonun ilk 6 haftasında 14 puan (4G 2B) toplayan ve zirve adayları arasında yer alan Konyaspor, son 6 haftada ise sadece 1 galibiyet (3B 2M) alabildi ve 12 haftayı 20 puanla 7. sırada geçti. Orta alandan Endri Çekiçi sakat, golcü Muhammet Demir'in durumu maç saati netleşecek. Çekiçi'nin yokluğunda orta üçlü büyük ihtimalle "Bruno Paz, Hadziahmetovic & Soner Dikmen" olacak. Kanatlarda Zymer Bytyqi ve Konrad Michalak izleyeceğiz. Gole en yakın bölgede, Muhammet Demir yetişmezse Mame Biram Diouf forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı 5 lig maçının 4'ünde gol yemedi!

- Konyaspor'un deplasmanda oynadığı son 3 maçta "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %53'lük kesim saha ve seyirci avantajıyla bordo-mavili ekibin Konyaspor karşısında 3 puana uzanacağını düşünüyor. %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.