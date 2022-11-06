Trabzonspor , Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-Mavili takım sahasında ağırlayacağı rakibini yenerek 3 puana uzanmak istiyor. Konyaspor ise deplasmanda rakibini mağlup etmek istiyor.

Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Konyaspor muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Y.Erdoğan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Bruno Paz, Soner, Michalak, Bytyqi, Muhammet

Trabzonspor'da son dakika

Bordo-Mavili takımda, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı bugün forma giyemeyecek. Aynı şekilde Eren Elmalı da sarı kart cezalısı. Avrupa’da görev alamayan Maxi Gomez’in forvette maça başlaması bekleniyor. Trabzonspor’da uzun süreli sakatlığı bulunan Edin Visca, Dorukhan ve Serkan Asan Konyaspor’a karşı oynamayacak.

Konuk takımda 4 eksik var!

Son 4 lig maçından galibiyet çıkartamayan Konyaspor, bu süreçte 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeşil-Beyazlılar’da sakatlığı bulunan Endri Çekici dışında eksik futbolcu yok. Teknik direktör İlhan Palut, “Galibiyet hasretine son vermek istiyoruz. Bu maç bizim için fırsat. Trabzon deplasmanı çok zor ancak kazanacak gücümüz var” dedi.



