Trabzonspor - Konyaspor maçı (CANLI)
Süper Lig'de 13. hafta maçında Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ev sahibi olmanın avantajını kullanarak Konyaspor karşısında galibiyet arıyor. İlhan Palut yönetiminde Konyaspor ise zorlu deplasmanda 3 puan almak istiyor. Trabzonspor - Konyaspor maçının 11'leri, detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de... Karşılaşmanın ilk yarısı oynanıyor.
Trabzonspor , Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-Mavili takım sahasında ağırladığı rakibini yenerek 3 puana uzanmak istiyor. Konyaspor ise deplasmanda rakibini mağlup etmek istiyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.
7' Trezeguet sol kanattan ceza alanına girip, vurdu ancak Sehic gole izin vermedi.
PENALTI!
12' Trabzonspor sağ kanattan korneri kullandı, ceza alanındaki karambolde Adil, Trezeguet'e müdahalede bulundu. VAR kontrolü sonrasında hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
GOL!
15' Anastasios Bakasetas hata yapmadı ve penaltıda fileleri sarstı. Trabzonspor 1-0 önde.
Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Trabzonspor - Konyaspor 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Mame Diouf
Trabzonspor'da son dakika
Bordo-Mavili takımda, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı bugün forma giyemeyecek. Aynı şekilde Eren Elmalı da sarı kart cezalısı. Avrupa’da görev alamayan Maxi Gomez’in forvette maça başlaması bekleniyor. Trabzonspor’da uzun süreli sakatlığı bulunan Edin Visca, Dorukhan ve Serkan Asan Konyaspor’a karşı oynamayacak.
Konuk takımda 4 eksik var!
Son 4 lig maçından galibiyet çıkartamayan Konyaspor, bu süreçte 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeşil-Beyazlılar’da sakatlığı bulunan Endri Çekici dışında eksik futbolcu yok. Teknik direktör İlhan Palut, “Galibiyet hasretine son vermek istiyoruz. Bu maç bizim için fırsat. Trabzon deplasmanı çok zor ancak kazanacak gücümüz var” dedi.