Trabzonspor - Atiker Konyaspor maç sonucu: 3-0

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor'u Medical Park Stadyumu'nda ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısında en ciddi gol pozisyonu misafir takım Konyaspor'dan geldi.
Dakikalar 22'yi gösterirken Ogenyi Onazi'nin hatalı pasında araya giren Adis Jahovic, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi ve ilk devre golsüz sona erdi.
İkinci yarıda baskısını arttıran Trabzonspor, dakikalar 73'ü gösterirken penaltı kazandı.
Abdülkadir Ömür'ün Ferhat Öztorun'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi ve 76'da topun başına geçen Hugo Rodallega, takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu golden 1 dakika sonra oyuna ikinci yarıda giren Caleb Ekuban, Abdülkadir'in asistinde topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.
Mücadelede son sözü dakikalar 89'u gösterirken Ogenyi Onazi söyledi ve Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekip, bu sonuçla puanını 25 yaparken Konyaspor ise 21 puanda kaldı.
Maçtan Dakikalar
22. dakikada Onazi'nin hatalı pasını kapan Jahovic topla birlikte ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
34. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı faul atışında ceza sahası içindeki Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
44. dakikada Onazi, uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.
49. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yerden ortasında arka taraftaki Novak'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
58. dakikada Amir Hadzıahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada aldığı pasla birlikte ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahiner sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
72. dakikada Ferhat Öztorun'un Abdulkadir Ömür'ü ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Kalkavan, kararını değiştirmedi ve penaltı atışının kullanılmasını istedi.
76. dakikada penaltı atışını kullanan Hugo Rodallega, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
77. dakikada Abdulkadir Ömür topla birlikte ceza sahası içine girdi. Kale sahası içine doğru gönderdiği bölgede ise Ekuban, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0
89. dakikada Onazi orta sahadan kaptığı topla birlikte kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içinde vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Trabzonspor - Konyaspor ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Ogenyi Onazi, Josa Sosa, Yusuf Yazıcı (Caleb Ekuban 69'), Anthony Nwakaeme (Majid Hosseini 87'), Abdülkadir Ömür (Vahid Amiri 84'), Hugo Rodallega
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Marko Jevtovic, Jens Jonsson (Moryke Fofana 82'), Amir Hadziahmetovic, Abdou Razack Traore (Deni Milosevic 70'), Ömer Ali Şahiner, Adis Jahovic (Mustafa Yatabare 85')
Sarı Kartlar: Uğur Demirok (23'), Marko Jevtovic (51'), Jens Jonsson (63'), Yusuf Yazıcı (67'), Hugo Rodallega (80')
Hakem: Mete Kalkavan
Stat: Medical Park Stadyumu