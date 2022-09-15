Trabzonspor-Kızılyıldız maçında Akyazı boş kaldı

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci hafta maçında Kızılyıldız’ı ağırladı. Bordo Mavililer, tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalamayan ve lige kötü başlangıç yapan Trabzonspor’da taraftarlar uzun bir sürenin ardından takımlarını yalnız bıraktı.

Alınan sonuçlarla taraftarın eleştirdiği Bordo Mavili takımın maçına ilgi az oldu. Resmi kayıtlara göre, kombine biletler dahil yaklaşık 33 bin bilet satılırken, kombine haricinde satılan bilet sayısı 5 binde kaldı. 40 bin kişi kapasiteli Akyazı Stadyumu’nda tribünlerde boş koltukların sayısı dikkat çekti.

DHA