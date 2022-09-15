Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçına çıkıyor. İlk maçında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Süper Lig ’de son oynanan Adana Demirspor müsabakasından 3-2 mağlup ayrılan Bordo Mavililer, Avrupa'da Macar ekibine de kaybedince üst üste 2 mağlubiyet aldı. Temsilcimiz, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermeyi ve gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Kızılyıldız maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Bu akşam saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Kızılyıldız muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Naci, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Srnic, Kanga, Sanogo, Rodic, Bukari, Katai, Pesic

Hücum kozu: Maxi Gomez

Adana Demirspor deplasmanında çift forvetli sistemi deneyen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, bu akşam ileri uçta Maxi Gomez’i görevlendireceği öğrenildi. Umut Bozok’un maça kulübede başlaması beklenirken, Uruguaylı forvet Fırtına’nın en önemli hücum silahı... Ferencvaros deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan 26 yaşındaki santfor, Adana’da da takımına penaltı kazandırmıştı. Avcı, rakip ceza sahasında Gomez’in daha fazla topla buluşturulmasını isterken, özellikle kanat organizasyonlarına takımını çalıştırdı.

Kızılyıldız moralli geldi

Fırtına’nın rakibi Kızılyıldız, dün öğlen saatlerinde Trabzon’a geldi. Sırbistan ekibi, akşam Akyazı’da son antrenmanını gerçekleştirirken, Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic, “Kolay bir maç olmayacak. Zorlu atmosfere hazırız. Kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor gibi kendi liginde şampiyon olan Kırmızı-Beyazlılar, hafta sonunda oynadığı Novi Pazar deplasmanında kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

1120 günlük büyük hasret

Avrupa kupalarında son galibiyetini 22 Ağustos 2019’da AEK’ya karşı deplasmanda alan Trabzonspor, sonrasında çıktığı 14 maçta 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu maçların 7’sini Abdullah Avcı yönetiminde oynayan Bordo-Mavililer, rakiplerini deviremedi. Karadeniz ekibi, 1120 günlük Avrupa’da kazanma hasretini bu akşam Akyazı’da müthiş taraftarının önünde bitirmek istiyor.

Akyazı’da maça son biletler

Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 3 resmi maçı da kaybetmeyen Trabzonspor, Akyazı’da Kızılyıldız’ı devirip negatif havayı değiştirmek amacında. Bordo-Mavili futbolseverler karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, kombinelerle birlikte 35 bine yakın bilet satıldı. Kalan koltukların da maç saatine kadar dolması bekleniyor. Zorlu 90 dakikada Fırtına’nın en büyük gücü 40 bin kişilik 12. adam desteği olacak.