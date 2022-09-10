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Trabzonspor - Kızılyıldız maçı biletleri satışa çıkıyor

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Kızılyıldız maçı biletleri satışa çıkıyor.

10 Eylül 2022, Cumartesi 10:34 Son Güncelleme:
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Trabzonspor - Kızılyıldız maçı biletleri satışa çıkıyor

Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 15 Eylül Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynayacağı Kızılyıldız maçı biletleri bugün (10 Eylül Cumartesi) saat 11.00 itibarıyla satışa sunuluyor.

Kızılyıldız maçı bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 1.250 TL

VIP Gold: 1.000 TL

VIP Silver: 750 TL

Batı: 350 TL

Doğu: 250 TL

Fırtına: -

Kale Arkaları: -

- Fırtına ve Kale Arkası tribünlerde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmeyecek.

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