Trabzonspor kendini aştı

Maddi sıkıntılar ile 2018- 2019’a giriş yapmak zorunda kalan, öze dönüş politikası kapsamında çoğunlukla genç futbolcularını sahaya süren Trabzonspor, sezon boyunca inanılmaz bir öz veri ortaya koydu. Son haftaya kadar da 3.’lük mücadelesi veren ancak ligi 4. sırada tamamlayan Bordo-Mavililer'in sergilediği performans, istatistiklere de yansıdı.

2010-11 sezonunun 19. ve 34. haftalarını namağlup geride bırakarak 15 maçlık puan serisi yakalayan Fırtına kendini aştı.

12 maçlık yenilmezlik serisiyle ligi noktalayan Karadeniz ekibi, 8 senenin ardından en iyi derecesine ulaştı.

Her alanda...

Ünal Karaman önderliğinde müthiş bir performans ortaya koyan Fırtına, istatistik kağıdının da her alanını doldurmayı başardı.

Bordo-Mavililer, bu sezon 63 puan topladı, 64 gol attı, yüzde 53.5’lik topa sahip olma yüzdesi elde etti, maç başına 12.5 şut çekti ve yüzde 81.4 isabetli pas oranı tutturdu.

Söz konusu rakamlara bakıldığında ise Trabzonspor’un son 8 senenin en yüksek derecesine ulaştığı ortaya çıktı.

MERTCAN POLAT | FANATİK ÖZEL