Trabzonspor kâbusu yaşadı!

Şampiyonlar Ligi hedefiyle başladığı sezonda önce Play-Off’ta elenen, ardından UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura çıkamayan Fırtına, Konferans Ligi’nde devam edecek.

Süper Lig’de ise son 5 haftada 1 galibiyet alabilen Bordo-Mavili takım, 13 haftada 23 puan topladı ve geçtiğimiz sezonki performansının tam 10 puan gerisinde kaldı.

Yusuf, Abdülkadir ve Djaniny gibi yıldızlarından verim alamayan Fırtına’da, sonuçlardan çok oynanan futbol eleştirilirken, tek çare 1.5 aylık Dünya Kupası arası olarak görülüyor.

Esas sıkıntı deplasmanda

Son 5 haftada 1 galibiyet alabilen Trabzonspor , öne geçtiği Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında skoru koruyamayıp, beraberlikle yetindi. Esas sıkıntı ise deplasmanda yaşanıyor. Avrupa’da oynadığı 4 dış saha mücadelesinden 1 puan çıkartabilen Fırtına, ligde 7 deplasmanın 4’ünde puan kaybetti. 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Transferler etkisiz kaldı

Trabzonspor, geçen sezon 13. maçlar sonunda 33 puanla zirvedeydi. Şimdi ise aynı periyotta 23 puan toplayabildi. Abdülkadir ve Djaniny gibi şampiyonlukta önemli payı bulunan yıldızlar yokları oynarken, büyük umutlarla yuvaya dönen Yusuf Yazıcı da sınıfta kaldı. Cornelius’un yerine alınan Maxi Gomez ve Umut Bozok beklenen etkiyi gösteremedi. Yeni transferlerden Bardhi ile Gbamin de istikrarsız performans sergiledi.

Taraftar takıma küstü

Karadeniz ekibinde sonuçlardan çok oynanan futbol eleştiri alıyor. Hatta bu nedenle seyirci sayısı da giderek azalıyor. Geçtiğimiz sezon Akyazı Stadı hemen her maçta tıklım tıklım dolarken, bu kez tribünlerin yarısı boş kalıyor. Tek çare ise Dünya Kupası arası olarak görülüyor. Abdullah Avcı’nın 1.5 aylık süreçte takımı toparlaması ve bambaşka bir takım ortaya çıkarması bekleniyor.

Edin Visca ve Peres dönüyor

1.5 aylık arada Visca ve Peres ikilisi tamamen hazır hale gelecek. Bosnalı yıldız, lige dönüşte hemen oynayacak. Peres ise ikinci yarıda sahada olacak.

Dünya Kupası arasında Trabzonspor’un en büyük avantajı, Visca’nın dönüşü olacak. Ligin 2. haftasındaki Hatay maçında kolu kırılan ve 3 ay sahalardan uzak kalan Bosnalı yıldız, 1.5 aylık periyotta eski formunu yakalayacak. Son 1 haftadır takımla çalışan Visca, Antalya kampındaki hazırlık maçlarında forma giyecek. Onunla birlikte geçtiğimiz sezon aşil tendonundan sakatlanan Bruno Peres de takıma katılacak. Ancak Peres’in lisansı kontenjan nedeniyle dondurulduğu için Brezilyalı sağ bek sezonun ikinci yarısında sahada olabilecek. Avcı, özellikle sağ kanatta sıkıntı yaşandığı için Visca’nın geri dönüşünü dört gözle bekliyordu.





Takıma 8 gün izin verildi

Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasına girilmesiyle takıma 8 gün izin verdi. Bordo-Mavililer, 21 Kasım’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenmanlara başlayacak. 1 haftalık çalışma periyodunun ardından Antalya’ya kampa gidilecek. Buradaki kamp 8 Aralık’a kadar sürecek. Devamında çalışmalarına Trabzon’da devam edecek olan Fırtına’nın, toplamda 3 hazırlık maçı oynaması bekleniyor.