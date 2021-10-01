Trabzonspor, Kayseri’ye gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, 16.30’da özel uçak ile Kayseri’ye hareket etti. Trabzonspor ’un Yukatel Kayserispor maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, Edgar, Ahmetcan, Denswil, İsmail, Trondsen, Berat, Siopis, Murat Cem, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Yusuf, Nwakaeme, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer aldı. Cezalı olan Hüseyin ile Hugo ve sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita kafilede yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak.

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)