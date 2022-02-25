Trabzonspor - Kayserispor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Spor Toto Süper Lig ’in 27. hafta mücadelesinde, 63 puan 30 averaj ile lider durumda bulunan Trabzonspor , 38 puan 1 averaj ile 9. sırada yer alan Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Kendi sahasında oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösteren Trabzonspor, 19 maçla en fazla galibiyet alan takım ve 19 maçla en fazla galibiyet alan takım.

Trabzonspor, son lig maçında Uğurcan Çakır’ın performansı ile Alanyaspor 'u 4-0’la geçti. Bordo mavili ekip pozisyon bulmakta zorlamadı ve farka gitti. Bu hafta rakipleri Kayserispor’dan defansif oyun anlayışı bekleyebiliriz. Ev sahibi takım sonuca gitmek için kaliteli ayaklara sahip.

Kayserispor iç sahada istikrarlı serisini sürdürerek son hafta Giresunspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ligimizin deneyimli hocalarında olan Hikmet Karaman, büyük takımlara karşı her zaman tehdit oluştururken mücadeleden galip gelemese de gol atma başarısı göstermesini bekleyebiliriz.

Mücadelede Trabzonspor maçın favorisi.