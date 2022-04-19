Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor Türkiye Kupası'nda da oldukça iddialı. Karadeniz ekibi yarı final maçında Kayserispor'la zorlu bir randevuya çıkacak. Kazanan taraf adını finale yazdıracak.

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Nisan Salı günü Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, A.Ömür, Kouassi, Nwakaeme Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor. En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

Fırtına'da son dakika

Karadeniz ekibi, ligde bu sezon her iki maçta yendiği Kayserispor’u Türkiye Kupası’nda da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor’da, sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ve Trondsen dışında hafif ağrı hisseden Djaniny kadroda yer almayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor mücadelesini düşünerek, bu akşam kadroda ufak çaplı rotasyona gitmesi bekleniyor.

10.kupanın peşindeler

Süper Lig’de şampiyonluk için geri sayımda olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanıp 38 yıl sonra çifte mutluluk yaşamak istiyor. Bordo-Mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 9 kez hedefe ulaştı. Fırtına, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine götürmüştü. Ligde bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ’nin 11 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, üst üste 4 maçlık galibiyet hasretini bu akşam kupada sonlandırmak amacında.

Abdülkadir Ömür 11'e geçiyor

Karagümrük maçına kulübede başlayan ve ikinci yarıda oyuna giren Abdülkadir Ömür, Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor mücadelesinde ilk 11’de olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, form düşüklüğü yaşayan Bakasetas’ın yerine genç yıldıza görev vereceği öğrenildi. Ligde 7 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan ve en verimli dönemini geçiren Abdülkadir Ömür, son olarak 30. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı. Avcı’nın Ömür’ü 10 numara bölgesinde oynatacağı belirtildi.

38 bin koltuk satıldı

Yönetim, Kayserispor maçının bilet fiyatlarını düşük tutarken, kombinelerle birlikte 38 bin civarında koltuk alıcı buldu. Bugün de akşam 20.30’a kadar biletlere ilginin devam etmesi bekleniyor. Şehir dışındaki bazı kombine sahiplerinin maça gelemeyecekleri öğrenilse de Akyazı’da tribünlerin büyük bölümü dolacak. Hedef; en az 30 bin taraftarın Medical Park Stadı’nda yer alması...

Kayserispor, Trabzon'a hazır

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan idman ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma yapan Sarı-Kırmızılılar, taktik çalıştı. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Kayserispor saat 13.00’te ise özel uçakla Trabzon’a giderek maç saatini beklemeye başladı. Sarı-Kırmızılı takımda Bernard Mensah ve Yasir Subaşı dışında stoper Uğur Demirok ve Abdülkadir Parmak maç kadrosunda yer almadı.

‘Zor ama başaracağız’

Teknik direktör Hikmet Karaman, müsabaka öncesi oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtip, “Bizim için zor bir maç ama hedefe ulaşmak istiyorsak aşmamız gereken bir maç. Takımın motivasyonu ve inancı yüksek. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız” sözlerini sarf etti.