Süper Lig lideri Trabzonspor , Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. 10 maçlık yenilmezlik, 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz devi, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı kapmayı ve fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u deplasmanda 4-0'la geçen ve moral depolayan Fırtına, 63 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Son 10 maçında sadece 1 kez kaybeden Hikmet Karaman'lı Kayserispor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor - Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan (Berat), Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Gustavo, Attamah, Cardoso, Abdulkadir Parmak, Thiam, Gavranovic

Abdullah Avcı: Bizim tek bir hesabımız var, o da 3 puan

4 maçlık galibiyet serisi bulunan Fırtına, Kayserispor’u da devirip gümbür gümbür yoluna devam etmek istiyor... En yakın takipçisi Konya’nın 14 puan önünde bulunan Trabzonspor, spor kamuoyu tarafından şimdiden şampiyon ilan edilirken, Bordo-Mavili taraftarlar da şampiyonluğun kaçıncı hafta garantileneceğine dair matematiksel hesaplara başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ise son idmanda yine oyuncularına rehavet uyarısı yaptı. Sezon başından beri maç maç düşünerek bu noktaya geldiklerini hatırlatan tecrübeli hocanın, “Aynı ciddiyetle, kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim tek bir hesabımız var, o da 3 puan. Her rakip güçlü, her maç zor. Sonuna kadar durmak yok” dediği öğrenildi.

Maksimumu istiyor

Müthiş geçen sezonu tarihi bir şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Avcı, maksimum puanla hedefe ulaşmak istiyor. 27. haftaya girilirken 63 puanı olan Fırtına, 82’yi geçmesi halinde kulüp rekoru kıracak. 93 puanın geçilmesi durumunda ise Süper Lig tarihinde bir ilke imza atılacak.

Akyazı kapalı gişe!

Medical Park Stadı’ndaki son Konya maçında tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar, yine biletleri tüketti. Fırtına, Akyazı’da 40 bin kişinin desteğiyle galibiyet arayacak, tribünlerde müthiş bir atmosfer olacak. Maç öncesinde de stat önünde konser ve etkinlikler düzenlenecek. Geçen sezondan bu yana taraftarının karşısında çıktığı son 19 lig maçını kaybetmeyen Fırtına, kazanarak seriyi ‘20’ yapmak istiyor.

Son 3 golü de Bakasetas attı

Karadeniz ekibinin Kayserispor’a ligde attığı son 3 golün sahibi Bakasetas... Yunan yıldız, ilk yarıda kazanılan 2-1’lik karşılaşmada duble yapmıştı. Bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandıran ve 4 de asist yapan Yunan yıldız, en son Galatasaray derbisinde gol atmıştı. Trabzonspor’un hücumdaki diğer önemli silahları ise Cornelius (12 gol), Nwakaeme (8 gol, 8 asist) ve Visca (8 gol, 9 asist).

Trabzonspor’da son dakika

Fırtına’nın hocası Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Alanya’da 4-0 galip gelen kadroyu bozmayı düşünmüyor. Dorukhan’ın hafif ağrıları olsa da yıldız futbolcu son idmanda yer aldı. Son karar maç günü verilecek. Eğer Dorukhan riske edilmezse, Berat’ın 11 başlaması bekleniyor. Tedavisi devam eden Hamsik’in kadroda yer almayacağı öğrenilirken, Trondsen ile İsmail’in de henüz sakatlığı tam olarak geçmiş değil.

Kayserispor'da son dakika

Süper Lig’de çıktığı son 8 maçın sadece 1’ini kaybeden Kayserispor, söz konusu periyotta 17 puanı hanesine yazdırdı. Dün sabah saatlerinde yaptığı son idmanın ardından Trabzon’a giden Sarı-Kırmızılı kafilede önemli eksikler var. Sakatlığı bulunan Emrah Başsan ve Mensah’ın yanı sıra, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ ve Bertolacci kart cezası nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe öncesi 5 yıldız sınırda

Trabzonspor’da 5 önemli isim ceza sınırında maça çıkacak. Uğurcan Çakır, Djaniny, Siopis, Peres ve Bakasetas, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta İstanbul’da oynanacak kritik Fenerbahçe derbisini kaçıracaklar. Bordo-Mavili takımın teknik heyeti, bu futbolcuları maçta dikkatli olmaları konusunda uyardı ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemeleri istendi. Fırtına, salı günü ise Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Antalyaspor’u konuk edecek.

Abdülkadir Ömür ve Denswil geri dönüyor

Hastalıkları nedeniyle geçtiğimiz haftaki Alanyaspor maçında kadroda olmayan Denswil ile Abdülkadir Ömür, son idmanda takımla çalıştılar. Testleri negatife dönen ve izolasyon süreçleri tamamlanan iki yıldız, 1 haftalık periyotta özel program dahilinde evlerinde idman yapmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın hem Abdülkadir’i hem de Denswil’i 21 kişilik kadroya dahil etmesi bekleniyor.

Ligde 50. kez karşı karşıya

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 2-1’lik skorla kazanan Trabzonspor, ligde 50. kez Kayserispor’la kozlarını paylaşacak. Taraflar arasında geçmişte oynanan 49 lig maçında Bordo-Mavililer 30 kez, Kayserispor ise 7 kez galip geldi. 12 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, Kayseri ile karşılaştığı son 15 maçta sadece 1 kez yenildi ve rakibine büyük üstünlük kurdu.