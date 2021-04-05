Süper Lig’de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından son 6 maçta ise üst üste iki galibiyet alamayan ve son olarak Ankaragücü galibiyetinin ardından deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor, 33. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek. Bordo Mavililer bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi ve seri başlatmayı arzuluyor. Ateş hattından kurtula mücadelesi veren Kayserispor ise zorlu deplasmanda puan peşinde olacak.

56 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor, kazanması halinde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye, Beşiktaş ile farkı ise 5'e indirecek. 3 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 32 puanla 18. sırada yer alıyor.

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Nisan Salı günü Medical Park Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Trabzonspor - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Berat), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Avramovski, Muhar, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Trabzonspor'da 7, Kayserispor'da 2 eksik

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta kart cezası sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen golcü oyuncu Djaniny ise takımda yer alabilecek. Kayserispor'da ise sakatlıkları devam eden Ömer Uzun ile Gustavo Campanharo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, Trabzon’da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.