Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor Türkiye Kupası'nda da oldukça iddialı. Karadeniz ekibi yarı final maçında Kayserispor'la zorlu bir randevuya çıkacak. Kazanan taraf adını finale yazdıracak.

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Nisan Salı günü Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.



