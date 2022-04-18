Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor , yarın karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30’da idman yapan bordo mavililer, yarın evinde oynayacağı karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı.

2021-22 sezonunda hem lig şampiyonluğu, hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak isteyen Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

DHA



