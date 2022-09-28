Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncular, pas ve şut çalışması yaptı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Bakasetas, Siopis, Taha Altıkardeş, Larsen, sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ile sol kalf kas spazmı geçiren Djaniny ile sol dizinde darbeye bağlı ödem olan Yusuf Erdoğan katılmadı.

Milli takım kampından dönen Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor , yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)