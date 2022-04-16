Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ’in 33’üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde 1-1 berabere kalan Trabzonspor , rotayı Türkiye Kupası’na çevirdi. Bordo mavililer, 19 Nisan Salı günü oynayacağı yarı final ilk maçında evinde ağırlayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklara başlayan Trabzonsporlu oyuncular, iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon ve 5’e 2 çalışmaları yaptı. Çift kale oyun ile devam eden idmanın sonunda bordo mavili oyuncular şut çalışması yaptı.

BAŞKAN AĞAOĞLU TRABZON'DA KALDI

Dün akşam oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasından sonra kentten ayrılmayan ve Abdullah Avcı ile görüşen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahaya gelerek antrenmanı izledi.

HUGO VE OĞLU İDMANDA

Bordo mavililerin yarı final maçı hazırlıklarına dün akşam oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanan Hüseyin Türkmen ile tedavisi süren Trondsen katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı’dan izin alan Djaniny de bugünkü idmana gelmezken; izinli olan kaleci Uğurcan da tesislere gelerek takım arkadaşlarının çalışmasını izledi. Trabzonspor’un sevilen oyuncusu Vitor Hugo, kupa maçı hazırlıklarına 8 yaşındaki oğlu Pietroyu da getirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını Pazartesi günü yapacağı son idmanla tamamlayacak.

DHA



