Trabzonspor - Kayserispor maçı Canlı

Süper Lig’de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından son 6 maçta ise üst üste iki galibiyet alamayan ve son olarak Ankaragücü galibiyetinin ardından deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor, 33. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek. Bordo Mavililer bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi ve seri başlatmayı arzuluyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Kayserispor ise zorlu deplasmanda puan peşinde olacak.

56 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor, kazanması halinde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye, Beşiktaş ile farkı ise 5'e indirecek. 3 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 32 puanla 18. sırada yer alıyor.

Abdullah Avcı ilk kez orta sahada Flavio - Baker - Bakasetas üçlüsü ile maça başlıyor

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Yedekler: Erce, Atakan, Ahmetcan, Serkan, Faruk Can, Hakan, Süleyman, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Safa Kınalı

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak





Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Nisan Salı günü Medical Park Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, Trabzon’da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.