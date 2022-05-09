Spor Toto Süper Lig 'de ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı için maçın oynanacağı kente geldi. Trabzonspor kafilesini taşıyan uçak, Erkilet Havaalanı'na indi. Burada kendilerini bekleyen takım otobüsüne binen bordo mavililer, daha sonra karayolu kalacağı otele geçti.

Kayserispor - Trabzonspor Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı, yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

KAYSERİ (İHA)