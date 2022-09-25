Trabzonspor, Kayseri provalarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ’in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor zorlu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5’e2 ve rondo ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Bordo-Mavililer salı günü yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



