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Trabzonspor, Kayseri provalarına devam ediyor

Süper Lig'in 8. haftasında milli ara sonrasında Kayserispor'la kozlarını paylaşacak olan Bordo-Mavililer zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

25 Eylül 2022, Pazar 20:11 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Kayseri provalarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ’in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor zorlu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5’e2 ve rondo ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Bordo-Mavililer salı günü yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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