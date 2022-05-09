Trabzonspor, Kayseri maçına as kadroyla çıkacak

Akyazı’daki Antalyaspor maçında 2-2’lik beraberlikle şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , prestij mücadelesi olarak görülen Hatay deplasmanına yedek ağırlıklı kadroyla çıkmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kaptan Uğurcan, Vitor Hugo ve Djaniny dışında tüm oyuncuları değiştirirken, diğer yıldızları kupaya sakladı. Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında 1-0 yendiği Kayserispor ile yarın deplasmanda rövanşa çıkacak. Şampiyonluğun ardından kupayı da isteyen ve camiaya çifte mutluluk yaşatmayı hedefleyen Avcı, ideal 11’e dönecek.

Denswil’in yerine Ahmetcan

Orta sahada Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür üçlüsünün başlaması bekleniyor. Peres sakat olduğu için Dorukhan’ın Antalyaspor mücadelesinde olduğu gibi sağ bekte görev alacağı öğrenildi. Stoperde Denswil’in yetişme ihtimali çok düşük. Bu nedenle Vitor Hugo’nun yanında Hatay karşılaşmasının yıldızlarından Ahmetcan 11’de olacak. Sağ bekte Puchacz göreve hazır.

Nwakaeme de göreve hazır

Hücum hattında Visca ile Cornelius yeniden kadroya dönüyor. Sol kanatta ise Djaniny önde gözüküyor. Ağrıları tamamen geçen ve Hatayspor deplasmanında sonradan oyuna giren Nwakaeme bir diğer alternatif. Abdullah Avcı bu ikili arasındaki net kararını, bugün yapılacak idmanın ardından verecek.

3 maçtır kazandılar

Karadeniz ekibi, bu sezon Kayserispor’la oynadığı 3 resmi maçı da kazandı. Süper Lig ’in ilk yarısındaki karşılaşmada Bakasetas’ın golleriyle Kadir Has Stadı’nda 2-1 galip gelen Fırtına, Akyazı’da 2-0 geriden gelip 3-2’lik skorla 3 puanı kapmıştı. Türkiye Kupası’ndaki yarı final ilk maçında da Cornelius’un tek golüyle Bordo-Mavililer zafere uzandı. Yarın oynanacak rövanşta beraberlik tur için yetiyor ancak Trabzonspor tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

İdmandan sonra Kayseri

Hatay deplasmanı sonrası cumartesi günü antrenman yapan Bordo-Mavililer, dünü izinli olarak geçirdi. Trabzonspor son taktik çalışmasını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Ardından kafile özel uçuşla Kayseri’ye hareket edecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve pek çok yöneticinin de takımla birlikte Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı için Kayseri’ye gideceği belirtildi. Şampiyonu yine coşkulu bir şekilde taraftarının uğurlaması bekleniyor.