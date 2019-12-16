Trabzonspor kayıp istenmiyor

Basel yenilgisi ile Avrupa macerasını noktalayan Trabzonspor artık gözünü tamamen ligdeki şampiyonluk yarışına çevirdi. Lider Sivas’ın 4 puan gerisinde yer alan Bordo-Mavililer, devre arasına puan kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda ilk rakip, Denizlispor. Teknik direktör Ünal Karaman tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, önemli bir ayrıntıya da dikkat çekiyor. Avrupa dönüşünde ligde çıktığı 7 maçta tam 9 puan bırakan Fırtına artık bu konuda kayıp yaşamak istemiyor.

Basel maçı öncesinde yıldız oyuncuları Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth gibi yıldızlarını Trabzon’da bırakan Karadeniz temsilcisi, Denizli engelini aşarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.