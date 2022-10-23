'Trabzonspor kayboldu!' Yazarlardan eleştiri...

Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor , 8’inci dakikada Marek Hamsik’in golüyle Demir Grup Sivasspor 'u 1-0 mağlup etti. Bu skorla bordo-mavililer, puanını 21’e çıkararak ligin 2’nci sırasına yükseldi. Trabzonspor, sahasında sürdürdüğü 29 maçlık yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Rakibiyle Süper Lig’deki 33’üncü maçına çıkan bordo-mavililer, galibiyet sayısını 16’ya çıkardı. Rakibine karşı evindeki üstünlüğünü de sürdüren bordo-mavililer, sahasında Sivasspor’a karşı oynadığı 17 maçın 11’ini kazandı.

HAMSIK İLK GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor’un tek golünü kaydeden Marek Hamsik bu sezonki ilk golünü atarken, Süper Lig’de ceza sahası dışından ilk golünü de Sivasspor maçında kaydetmiş oldu.

TRABZONSPOR’UN EKSİKLERİ

Trabzonspor’un 1-0 galip geldiği Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tedavileri süren Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan, Emrehan Gedikli, Bruno Peres ve Djaniny Semedo kadroda yer almadı. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören ve 2 maç cezalı olan Yusuf Yazıcı da kadroda yer almayan oyuncular arasında yer aldı.









ABDÜLKADİR YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş maçında parmağı kırılan ve tedavi sonrası idmanlara çıkan Abdülkadir Ömür yedekte başladı. Ömür, karşılaşmanın ikinci yarısında Umut Bozok’un yerine oyuna girdi. Demir Grup Sivasspor maçında kart sınırında bulunan oyunculardan Eren Elmalı, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Elmalı, ligin 13’üncü haftasında oynanacak Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

FANATİK YAZARLARINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM!

90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Trabzonspor Hamsik'in golü ile 1-0 kazanmayı başardı. Son haftalarda çıkışa geçen Sivasspor özellikle ilk yarıda girdiği pozisyonlardan gol çıkartamadı. Bordo-Mavili takımın 1-0 kazandığı maçı Fanatik Yazarları yorumladı.

ERMAN ÖZGÜR: OYUN DEĞİL TABELA!

Trabzonspor topun kendisinde kalacağından emin olduğu Sivas maçına dizilişte yakın olmasalar bile UmutGomez ikilisi ile başladı. Hamsik'in hemen her topla oynadığında rahatlattığı Trabzonspor'un oyun organizasyonu iyi gibi gözükse de pozisyona girme becerisi ve savunmaya geçişteki hızı eksik kaldı. Yayda yakaladığı pozisyonu gol yapan Hamsik klasını konuştururken, formsuzluğuna dur diyen Uğurcan, N'Jie ve Yatabare pozisyonlarına izin vermedi. Gole yakın oynayan taraf olan Sivas Sabia, Yatabare, N'Jie ve Erdoğan'la finalleri yapamasa da ilk yarıda etkili oldu. Abdullah Avcı 2. yarı ile birlikte topa hakim olmasına rağmen dikine oynama sorununu çözmek için Abdülkadir Ömür hamlesini 56'da yaptı. Sivasspor'un ilk yarıdaki temposu düşünce Rıza Çalımbay da en güçlü hamlesi Gradel ve Keita ile oyuna dokundu. Özellikle bu hamlelerin en dikkat çekici getirisi topun kontrolünün Sivas'a geçmesi oldu. Ancak pozisyon zenginliği 2 takım adına da ilk yarıya nazaran azaldı.

Yorgunluk hissedidi

İki takımın Avrupa yorgunluğu her geçen dakika daha çok hissedildi. Abdullah Avcı Siopis-Bardi hamlesi ile attığı golün kıymetini bilerek, oyunu kontrol ederek son bölüme girdi. Sonuçta da Avrupa oynayan takımlar için bazen oyundan çok tabelanın önemli olduğu maçlardan biri olan Sivasspor maçını rakibi gibi çıkışta olmasına rağmen yenmeyi başardı. Bana göre maç kadar sevindirici bir başka ayrıntı ise Uğurcan Çakır'ın gösterdiği iyi performanstı.





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OLCAY ÇAKIR: SAĞ KENAR PROBLEMİ!

Açıkçası bir garip oyun oldu dersek yanlış söz etmiş olmayız. Avrupa arenasındaki iki temsilcimizin yine Avrupa maçları öncesinde böylesi zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmada stratejik oynayacakları zaten beklenen bir durumdu. Öyle de oldu... Trabzonspor evinde şampiyonluk sezonundaki tribün desteğini arkasına tam olarak almış değil. Ancak yine de saha ve seyircisi önünde karşılaşmaya ideal ya da ideale yakın 11’iyle başladı. Karşılaşmaya başlarken de tahmin ettiğimiz gibi kontrollü, ayağa oynayan ve topun hakimi taraf Trabzonspor’du. İstedikleri gibi oyunun temposunu ayarladılar. Gole kadar adeta Avrupa maçının da bir provası yapıldı. Harikulade bir Hamsik golü izledik. Adeta o kısa oyunun ödülüydü o gol. Sonra ne olduysa gol sonrası o Trabzonspor tamamen kayboldu.

Sağ kenar problemi

Yine top çeviren ama daha maçın başı olmasına rağmen skor koruyan bir görüntüye büründüler. Sivasspor sazı eline aldığı dakikalarda rakip kalede çok fazla gözükmeye başladı. Direkten dönen, kaleci Uğurcan’ın devreye girdiği birkaç pozisyon golle karşılık bulmadı. Uzunca bir süre topa sahip ancak oyuna hakim olamayan Trabzonspor izledik. Özellikle sağ ön taraf yerli bir oyuncuyla tedaviye bir türlü yanıt vermeyecek gibi duruyor. Acil başka çözüm istiyor orası. Bu oyun bu şablon Trabzonspor’u birçok mevkide eksik bırakıyor. Takım dengesi bozuluyor. Netice olarak; şampiyonluk sezonundaki karşılaşmaların çok benzeri ve sonuç odaklı, kazanma odaklı bir oyun haricinde konuşulacak pek bir şey yoktu dün akşam. Böylesi stratejik bir haftada önemli olan kazanmaktı, oyun ise bir gün gelişir elbet...