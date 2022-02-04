Bordo-Mavililer, sezonun ilk yarısında 1-0 mağlup ettiği Kasımpaşa’yı yarın da devirip, şampiyonluk yürüyüşünü güçlendirmek amacında. Taraflar arasında oynanan son 10 lig maçında Trabzonspor ’un 6 galibiyeti var. Kasımpaşa 2 kez kazandı, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Sami Uğurlu yönetimindeki İstanbul ekibi, ligde çıktığı son 5 karşılaşmadan ise galibiyetle ayrılıp, müthiş bir çıkış gösterdi.

Deplasman tribünü satışa açıldı

Kasımpaşa maçı öncesi taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Kombinelerle birlikte 36 bin barajı aşılırken, Trabzonspor Yönetimi deplasman tribünündeki koltukları da satışa açtı. Medical Park Stadı’nda yarın maç saatine kadar biletlerin tamamen tükenmesi ve 40 bin kişinin lider Trabzonspor’a destek vermesi bekleniyor. Fırtına, Kasımpaşa’nın ardından en yakın takipçisi Konyaspor ’la da önümüzdeki hafta Akyazı’da karşılaşacak.







