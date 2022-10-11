Trabzonspor-Kasımpaşa maçında tribünler boş kaldı

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet alarak üst sıralara tırmanan Bordo-Mavililer'in Kasımpaşa mücadelesine taraftarlar ilgi göstermedi. Karşılaşmadan önce satışa çıkan biletlerin büyük bölümü alıcı bulamadı. Dün çoğunluğu kombine sahipleri olmak üzere statta yaklaşık 25 bin taraftar vardı.

Belki 15 bin koltuk boş kaldı ama tribünlere gelenler yine Bordo-Mavililer'e büyük destek verdi. Maç boyunca tezahüratlar ve marşlar hiç susmadı. Ancak özellikle ikinci yarıda zaman zaman tribünlerden protesto sesleri de yükseldi. Özellikle Trezeguet'nin isabetsiz orta ve paslarında taraftar tepki gösterdi.

Ayrıca Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran da zaman geçirdiği gerekçesiyle Trabzon tribünlerinden nasibini aldı.







