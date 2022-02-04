Trabzonspor, Kasımpaşa maçı öncesi son taktik çalışmasını yaptı

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24’üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Bordo Mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da yapılan idmanda yarın oynanacak karşılaşma öncesi son taktik çalışmasını yaptı.

Ligin zirvesindeki Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu’nda İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.





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