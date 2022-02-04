Trabzonspor - Kasımpaşa maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Trabzonspor son maçında Galatasaray 'ı 2-1 mağlup etti. Goller mücadelenin sonuna doğru gelse de oyunu kontrol ettiler ve topa hakim oldular. Abdullah Avcı'nın öğrencileri son zamanlarda kale önünde mücadele etmelerine rağmen zor skor üretiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde 13 ile en fazla mağlup ettiği takım Kasımpaşa olurken deneyimli menajerin takımı tekrar forma girmesi için Anastasios Bakasetas'a ihtiyacı var.

Kasımpaşa, son maçında Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Çok etkili kontra atak futbolu oynadılar ve her ileri gittiklerinde rakip defansı tehdit ediyorlardı. Takım Sami Uğurlu yönetiminde olağanüstü performans sergiliyor.

Kasımpaşa'nın şampiyonluğun en güçlü adayı olan rakiplerine karşı geride ekstra odaklanmaları gerekiyor.

Kağıt üzerinde Trabzonspor favori olsa da gençleşen Kasımpaşa karşısında dikkatli olmaları gerekiyor. Mücadelede iki tarafında gol bulması muhtemel.