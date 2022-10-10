Trabzonspor , Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 16 puanla 7. sırada. Fırtına, 3 puanı kapması ve Başakşehir’in takılması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, 12 puanla 10. basamakta. Şenol Can'lı İstanbul ekibi, zorlu deplasmanda kazanıp galibiyet serisini 3 maça taşımaya çalışacak.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Gomez, Umut

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ouanes, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Fırtına'da sarı alarm!

Trabzonspor’da tam 3 isim ceza sınırında maça çıkacak... Trezeguet, Bartra ve Eren Elmalı bugünkü 90 dakikada sarı kart görmeleri halinde, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisini kaçıracaklar. Dolayısıyla Kasımpaşa mücadelesini kazanmak kadar sınırdaki yıldızları kaybetmemek de Bordo-Mavililer için oldukça önemli. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 oyuncuyu da dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi. Monaco ile perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ise kırmızı kart gören Maxi Gomez oynayamayacak.

28 maçlık müthiş seri

Fırtına, taraftarı önünde ligde çıktığı son 28 maçı da kaybetmedi. Bu süreçte 18 galibiyet ve 10 beraberlik alan Trabzonspor, bu akşam da Kasımpaşa’yı devirip, seriyi 29’a çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan bu sezon maçların son 15 dakikalarında en fazla gol yiyen (5) ekip Kasımpaşa. Bordo-Mavililer ise bu periyotlarda tam 5 gol attı.

Biletlere ilgi yok

İç sahada son maçını 18 Eylül’de Gaziantep FK ile oynayan Trabzonspor, yaklaşık 3 haftalık uzun bir aranın ardından Akyazı’ya çıkıyor. Ancak Bordo Mavili taraftarlar, bu maçın biletlerine çok az ilgi gösterdi. Kombineler dışında yaklaşık 3 bin civarında koltuk satıldı. Karadeniz ekibinde, yaklaşık 28 bin kombine sahibi bulunurken, maça gelmeyeceklerin biletlerini devretmeleri isteniyor.

4 oyuncu eski takımına karşı

Trabzonspor’da 4 oyuncu, bu akşam eski takımına rakip olacak. Sezon başında Kasımpaşa’dan transfer edilen Eren Elmalı ve Doğucan’ın yanı sıra daha önce Lacivert-Beyazlı formayı giyen Trezeguet ile Umut Bozok, özel bir 90 dakikaya çıkacak. Karadeniz ekibi, Kasımpaşa’yı yener ve aynı saatte başlayacak Başakşehir-Sivasspor mücadelesinde İstanbul ekibi takılırsa, Fırtına liderlik koltuğuna oturacak.

Kasımpaşa’da son dakika

Şenol Can teknik direktörlük görevine geldikten sonra çıkışa geçen Kasımpaşa, ligdeki son 5 maçının 4’ünü kazandı. LacivertBeyazlı ekipte uzun süredir sakatlığı bulunan Tarkan ve Koita dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Trabzonspor’la ligde oynadığı son 8 lig maçının sadece 1’ini kazanabilen Kasımpaşa, 5 yenilgi alırken, 2 mücadelede berabere kaldı.