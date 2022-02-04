Süper Lig'in lideri Trabzonspor , 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 18 gün sonra Akyazı’ya çıkacak olan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, iç sahada 17 maçtır kaybetmiyor. Taraftar desteğini arkasına alıp 3 puana uzanmak isteyen Bordo Mavililer, Konyaspor'la arasındaki puan farkını yeniden 9'a çıkarmayı hedefliyor. Son 5 maçından 15 puan çıkaran ve 27 puanla 13. sıraya yerleşen Kasımpaşa ise güçlü rakibini devirip 6'da 6 yapmanın peşinde olacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Kasımpaşa maçını Zorbay Küçük yönetecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Edin Visca, Abdülkadir Ömür (Yunus), Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Travnik, Ouannes, Hajradinovic, Ahmet, Umut Bozok

40 bin kişiyle şov zamanı

Ara bitti, Fırtına sürecek... Galatasaray zaferiyle 2 maçlık beraberlik serisini bitiren Trabzonspor, bugün Akyazı’ya dönüyor. Bordo- Mavililer, Kasımpaşa’yı devirip şampiyonluk yürüyüşünü iyice güçlendirmek istiyor. Zorlu 90 dakikada Karadeniz ekibinin en büyük gücü taraftarı olacak, Medical Park Stadı tamamen dolacak. 40 bin kişi müthiş bir desteğe hazırlanırken, tribünlerde pankart ve bayraklarla şov yapılacak; adeta şölen havası yaşanacak.

İç sahada seri: 17

Bu sezon ligde taraftarı önünde hiç yenilmeyen Trabzonspor, geçtiğimiz yıldan itibaren 17 maçlık iç saha serisine sahip. Bu periyotta 11 galibiyet, 6 beraberlik alan Fırtına, Kasımpaşa’nın ardından en yakın takipçisi Konyaspor’u da önümüzdeki hafta Akyazı’da konuk edecek. Bugünkü Kasımpaşa karşılaşması öncesinde futbolcuların yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı’nın da tribünlere çağrılması bekleniyor.

Marek Hamsik çok zor, Fode Koita yok

Baldırındaki ağrılar devam eden Marek Hamsik’in bugün kadroda olması çok zor gözüküyor. Slovak yıldız, ligdeki Giresunspor ve Galatasaray maçlarını da kaçırmıştı. Sakatlığı bulunan Fode Koita ise kadroda yer almayacak. Lig arasında takımla çalışan Djaniny’nin yanı sıra Afrika Kupası’nda dönen Kouassi ve cezaları biten Yusuf Erdoğan ile Hüseyin Türkmen göreve hazır.

Kasımpaşa’da son dakika

Sami Uğurlu yönetiminde müthiş bir çıkış gösteren Kasımpaşa, ligde çıktığı son 5 maçı kazandı. İstanbul ekibi, Trabzon’a da iddialı geldi. Ancak Lacivert-Beyazlılar’da önemli eksikler var. Donk kart cezalısı. Bruma ile Eysseric’in sakatlıkları bulunuyor. Kasımpaşa ara transfer döneminde Spajic’i kadrosuna katmıştı.

5 yıldız ceza sınırında

Trabzonspor’da ceza sınırında tam 5 oyuncu bulunuyor. Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas, Djaniny ve Peres, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak kritik Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Teknik heyet, bu isimleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Abdullah Avcı, öğrencilerinden hakemle diyaloğa girmemelerini istedi.

4 maçta tam 26 gol atıldı

Kasımpaşa ile Trabzonspor bugün 26. kez ligde karşı karşıya gelecekler. Daha önceki maçlarda Fırtına 12 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı, 6 defa yenildi. Taraflar arasında Akyazı’da oynanan son 4 karşılaşmada ise tam 26 gol atıldı. Söz konusu periyotta Trabzonspor’un 4-2 ve 6-0’lık galibiyetleri var. Kasımpaşa ise 5-2 ve 4-3’lük skorlarla galip geldi.