Trabzonspor - Kasımpaşa maçı iddaa oranları

Spor Toto Süper Lig 'de oynadığı son 2 maçta fire vermeyen Trabzonspor , hafta arası Monaco'ya deplasmanda 3-1 kaybedip UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 3 maçta 3 puanda kaldı. Bordo-mavili ekipte uzun süredir sakat olan Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Edin Vişça ve Bruno Peres dışında göze çarpan bir eksik yok. Takım tam kadro diyebiliriz... Önümüzdeki hafta Beşiktaş 'la çok kritik bir maça çıkacak olan Kardeniz ekibinde 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor! Stoperlerden Marc Bartra, sol bek Eren Elmalı ve sol açık Trezeguet; Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. TD Abdullah Avcı istediği skoru erkenden alırsa bu isimleri maç içerisinde kenara çekebilir. Muhtemel 11 bakarsak; 3 isim de maça başlayacak gibi duruyor. Bartra'nın stoper partneri Vitor Hugo ya da Stefano Denswil olacak. Eren'in tersinde, sağ bekte Jens Stryger Larsen; Trezeguet'nün tersinde, sağ açıkta Abdülkadir Ömür veya Djaniny forma giyecek.

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sezona 3 yenilgiyle başlayan Kasımpaşa, Şenol Can'la birlikte çıkışa geçti ve son 5 haftada 4 galibiyet aldı. Savunmadan Tarkan Serbest, hücumdan Fode Koita sakat. Savunma ikilisi olarak büyük ihtimalle "Sadık Çiftpınar & Jeffrey Bruma" görev yapacak. Savunmanın önünde Mickael Tirpan, en ileride Stephane Bahoken izleyeceğiz. Orta alanda Haris Hajradinovic "çift taraflı" oynayacak, Valentin Eysseric'i ise daha çok hücumda göreceğiz. Bir kanatta Mamadou Fall, diğerinde Bersant Celina olacak. Geçen yıl yarım sezonda 5 gol katkısı (3 gol - 2 asist) yapan Fall, ilk 8 haftayı suskun geçti. Kosovalı Celina, 1 gol 1 asistle oynuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un son 6 resmi maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 25 gol, 3G 3M)

- Kasımpaşa, Şenol Can yönetiminde bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %70'lik kesim saha ve seyirci avantajıyla bordo-mavili ekipten 3 puan bekliyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.