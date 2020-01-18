Ünal Karaman ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Hüseyin Çimşir'i getiren Trabzonspor, Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bordo-Mavili takım zirve mücadelesinden kopmamak için Kasımpaşa'yı eli boş göndermek istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD2'de canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Ndiaye, Nwakame, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih, Doğucan, Fernandes, Brecka, Özgür Çek, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Thiam

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası’nda Yukatel Denizlispor’u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligin ikinci devresine de Kasımpaşa karşılaşmasıyla iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ligin ilk yarısını 32 puanla lider Demir Grup Sivasspor’un 5 puan gerisinde üçüncü sırada kapatan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor.

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerin Kasımpaşa karşısına Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Filip Novak, Jose Sosa, John Obi Mikel, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth 11’i ile çıkması bekleniyor.

Kasımpaşa, Trabzonspor ile 22. randevuda

Süper Lig’de ilk devreyi alt sıralarda kapatan Kasımpaşa, ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor ile 22. kez karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, ikinci yarıyı Trabzon’da açıyor. Lacivert-beyazlılar, ligin 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. İstanbul ekibi, geride kalan 17 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 15 puanla düşme hattının üstünde 15. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi ise aldığı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 32 puanla 3. sırada bulunuyor.

22. randevu

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde daha önce 21 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalardan Karadeniz ekibi 9 kez galip ayrılırken, 5 maçta da 3 puana uzanan taraf Kasımpaşa oldu. 7 mücadele ise beraberlikle noktalandı. Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maç da 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Düdük Zorbay Küçük’te

Medical Park Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak olan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Cihan Aydın görev yapacak.



