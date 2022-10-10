Trabzonspor-Kasımpaşa maçı (CANLI)
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bordo-Mavililer, 3 puanı kapması ve Başakşehir’in takılması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmenin peşinde. Trabzonspor-Kasımpaşa maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Trabzonspor , Süper Lig 'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 16 puanla 7. sırada. Fırtına, 3 puanı kapması ve Başakşehir’in takılması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, 12 puanla 10. basamakta. Şenol Can'lı İstanbul ekibi, zorlu deplasmanda kazanıp galibiyet serisini 3 maça taşımaya çalışacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.
20' Trezeguet sol kanattan içeri ortaladı, penaltı noktası üzerinden Bakasetas müsait pozisyonda kafayı vurdu, yandan dışarda.
29' Eysseric ceza yayının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ancak Uğurcan köşeye giden şutu kornere çeldi.
44' Siopis çok uzaklardan şansını denedi ancak üstten aut.
İlk devre sona erdi.
Trabzonspor-Kasımpaşa 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Yusuf Yazıcı, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken