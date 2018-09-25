Trabzonspor - Kasımpaşa maçı bilet fiyatları

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

25 Eylül 2018, Salı 10:11
- A +

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Ligin 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 20 ila 270 TL arasında değişiyor.

29 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

BİLET FİYATLARI

Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 20 TL​​

Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL

Kategori 4 (Doğu 2) ​35 TL

Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL

Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL

Kategori 1 (Batı 1) 55 TL

VIP Silver 120 TL

VIP Gold 150 TL

Platinum A-C Blok ​ 240 TL

Platinum B Blok ​ ​ 270 TL

Misafir Tribünü: 25 TL

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.