Trabzonspor - Kasımpaşa maçı bilet fiyatları

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Ligin 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 20 ila 270 TL arasında değişiyor.
29 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
BİLET FİYATLARI
Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL
Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL
Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL
Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL
Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL
Kategori 1 (Batı 1) 55 TL
VIP Silver 120 TL
VIP Gold 150 TL
Platinum A-C Blok 240 TL
Platinum B Blok 270 TL
Misafir Tribünü: 25 TL