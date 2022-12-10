2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya’da kampa giren Trabzonspor , son idmanını yaparak kampı tamamladı. Burada iki hazırlık maçı oynayan Fırtına, Hull City ile 1-1, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bordo Mavililer, 3. hazırlık maçında Kasımpaşa ile Kocaeli'de karşılaşacak. Son idmanını hafif tempoda geçiren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, antrenman sonrasında Kocaeli'nin yolunu tuttu.

Trabzonspor-Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 18.00'de başlayacak Trabzonspor-Kasımpaşa hazırlık maçı A Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Trabzon'dan Dorukhan paylaşımı

Süper Lig'in 5. haftasındaki Ümraniye karşılaşmasında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı teşhisi konulan Dorukhan Toköz, tedavisine Antalya'da devam edilmesi dahilinde kampa geldi. Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından "Biz de seni çok özledik" açıklamasıyla bir paylaşım yaptı. Paylaşıma taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Larsen'de flaş gelişme

Karadeniz ekibinde sakatlığını atlatan Bruno Peres, sahalara döndü. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde takıma katılan Jens Larsen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Danimarkalı oyuncunun, ülkesine dönebileceği iddia edildi. Trabzonspor'un, yabancı kontenjanını rahatlatabilmek ve Peres'e yer açabilmek için, 31 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Montasser Lahtimi takıma katıldı

Yaz döneminde Fas ekibi Rabat'tan transfer edilen Montasser Lahtimi, milli takım kampı gittiği için ülkesinde pasaportunun süresi sona erince geri dönememişti. 21 yaşındaki futbolcu, 8 günlük rötarın ardından takımının kampına katıldı. Genç sağ kanat oyuncusu, bu gecikme nedeniyle teknik ekipten de özür diledi.