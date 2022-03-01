Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır: Çifte kupaya talibiz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'u 2-0 deviren Trabzonspor 'da kaptan Uğurcan Çakır maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Çok iyi oynadıklarını belirten başarılı kaleci, "Bugün takım halinde çok iyi mücadele ettik. Kupa da hedeflerimizden biri. Trabzonspor'un adının olduğu her yerde hedefi vardır. Kupaya da lige de yani çifte kupaya talibiz bu sene. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Trabzonspor'un ligdeki şampiyonluğu için dövme yerim hazır" dedi.

Kendisinin de aynı zamanda bir taraftar olduğunu dile getiren 25 yaşındaki eldiven, "Amatör ruhla oynuyorum, kaleyi aldığımdan beri. Taraftarın nasıl hissettiğini küçük yaşlardan bu yana ben de hissediyorum. Çok şükür şu zamana kadar iyi oynadım, performansımı devam ettirmek istiyorum. İnşallah uzun yıllar forma giyip, şampiyonluklar yaşayabilirim. Tabii ki hayallerim var" ifadelerini kullandı.







