Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır: Başından beri hak ettik

Galibiyet sonrası dönüş uçağında kokpite giren ve “Kaptanınız konuşuyor. Şampiyonluğa uçuyoruz” anonsu yapan Uğurcan Çakır, başarının şifresinin ise ‘birliktelik’ olduğunu söyledi. Çok güzel duygular yaşadıklarını belirten Trabzonspor ’un yıldız kalecisi, “4 maçımız kaldı ve hedefe sadece 1 puan var. İnşallah kendi evimizde bu mutluluğu yaşayacağız. Belki de nasip böyleymiş; taraftarımızın önünde şampiyon olmak. Hepsine çok teşekkür ediyorum. En başından beri yanımızda olup, daima destek gösterdiler. Teknik heyet, futbolcular, yönetimimiz ve taraftarlar... Başından itibaren şampiyonluğu hak ettik” ifadelerini kullandı.

‘Hepsine talibiz’

Aynı ciddiyetle devam edeceklerini de vurgulayan Uğurcan, “Şampiyon olup, Türkiye Kupası’na odaklanacağız. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Biz iyi bir takımız. Daha önce söylediğim gibi tüm kupalara talibiz. Bu mutluluğu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” dedi.