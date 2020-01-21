İlk yarının son maçı olan Kayserispor mücadelesinde iki asist yapan Jose Sosa, ikinci devreye de süper bir giriş yaptı. Önce Türkiye Kupası’ndaki Denizlispor karşılaşmasında ağları havalandıran Arjantinli oyuncu, önceki gün de Kasımpaşa ağlarını frikikten sarstı. Sezon başından bu yana müthiş oynayan Sosa, ligin kalan bölümüyle ilgili temkinli konuştu. İyi bir devre arası geçirdiklerini söyleyen Sosa, “İkinci yarıya güzel başlamak istiyorduk, bunu başardık. Zaten moralliydik ama 6 gollü galibiyet tam anlamıyla özgüvenimizi yerine getirdi. Maç maç bakmak durumundayız. Şampiyonluk için henüz erken. Biz adım adım ilerleyip, kazanacağız” dedi.

Taraftara mesaj...

Taraftara da parantez açan Sosa, “Kasımpaşa maçında bize çok iyi destek verdiler. Onlar yanımızda olduğunda, daha iyi oynuyoruz. Bu bir gerçek. Eğer bu yolda ilerleyeceksek, mutlaka her maçta stadı doldurmaya devam etmeliler” ifadelerini kullandı.