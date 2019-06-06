Trabzonspor KAP'a bildirdi! İşte Ünal Karaman'ın alacağı ücret

Trabzonspor teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Bordo Mavili ekip, Karaman'ın kazanacağı ücreti de açıkladı.

06 Haziran 2019, Perşembe 19:40 Son Güncelleme:
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Trabzonspor KAP'a bildirdi! İşte Ünal Karaman'ın alacağı ücret

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesini 2 yıl uzattığı teknik direktör Ünal Karaman’ın ücretini açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbol takımı teknik direktörü Ünal Karaman ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre Karaman’a, görev yapacağı 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında olmak üzere, her sezon için 4 milyon 500 bin lira ücret ödeneceği kaydedildi.

İşte yapılan açıklama:

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