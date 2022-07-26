Trabzonspor kamp çalışmalarını tamamladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Bir grup rejenerasyon çalışması yaparken diğer grup ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyunları ve şut çalışması ile sona erdi.

Hazırlıklar Trabzon'da başlamıştı

Spor Toto Süper Lig 'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor , yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemini Trabzon'da gerçekleştirdi. 27 Haziran'da Trabzon'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan Karadeniz ekibi daha sonra 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı kampının ilk etabını burada tamamladı. Trabzonspor daha sonra ise 20-26 Temmuz tarihlerinde Avusturya kampıyla yurt dışı hazırlıklarını tamamladı. Bu akşam saatlerinde Trabzon'a dönecek olan bordo-mavililer, Sivasspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Hazırlık maçları tat vermedi

Trabzonspor, yurt dışı hazır döneminde 4 hazırlık müsabakası oynadı. Söz konusu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, MTK Budapest'yi 2-1 mağlup etti. Slovacko takımı ile 2-2 beraber kalan Trabzonspor, İtalya ekipleri Torino'ya 3-0 ve Empoli'ye 1-0 mağlup oldu.

TRABZON (İHA)