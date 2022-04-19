Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor'u, Andreas Cornelius'un tek golüyle deviren Trabzonspor 'da kalesini gole kapatarak galibiyette önemli rol oynayan kaleci Uğurcan Çakır son düdüğün ardından açıklamalarda bulundu.

Camianın her türlü başarıyı hak ettiğini vurgulayan başarılı file bekçisi, "Bizim için zor bir maç oldu. Kayserispor yarı finale geldi, buraya hak ederek geldi. Bugün de iyi bir oyun oynadılar. Geçiş oyunu oynamaya çalıştılar. Açmakta biraz zorlandık. gerçi pozisyonlarımız da var sonlandıramadık. Sonunda Cornelius güzel gol attı. Buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Önümüzde Adana maçı var. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi mücadele ettik. Yine üstün olan taraf bizdik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'i de değerlendiren Uğurcan Çakır, "Rahatlamalık bir şey yok... Zor maçlar oynadık, olabiliyor bazen. Sezonun sonuna geliyoruz. Önümüze bakacağız. Adana Demirspor maçından galibiyetle ayrılmayı istiyoruz, inşallah öyle olur. İki kupa da umarım bu sezon bizim olur. Trabzonsporluyum, şampiyon olmak, kupa kazanmak istiyorum" dedi.





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