Kalesine gelen son 30 şutun 26’sını kurtaran ve inanılmaz bir istatistiğe imza atan Uğurcan Çakır, Galatasaray derbisinde neden 1 numara olduğunu tekrar herkese gösterdi... Penaltı golü dışında kaleyi bulan 5 şutu da engelleyen 25 yaşındaki file bekçisi, özellikle Berkan Kutlu ve Babel’in vuruşlarında mükemmel kurtarışlar yapmış, galibiyette en büyük pay sahibi olmuştu. Transfermarkt verilerine göre; 17 milyon Euro’luk tahmini bonservis bedeliyle Süper Lig ’in en değerli oyuncusu konumunda bulunan Uğurcan, dünyada da ilk 20’de yer alıyor. Dünya sıralamasında PSG’den Donnaruma ve Real Madrid’ten Courtois 65 milyon Euro’luk değerleriyle zirveyi paylaşırken, onları Jan Oblak ile Allison (60 milyon Euro) takip ediyor.

Rekor satış olabilir

Listeye 20. sıradan giren Uğurcan’ın hemen üstünde Manchester United’ın kalecisi David de Gea (18 milyon Euro) bulunuyor. Avrupa’nın sayılı kalecilerinden biri olarak gösterilen Uğurcan Çakır, önemli kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz döneminde Milli kaleci için 20 milyon Euro isteyen Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda çok ciddi teklifler bekliyor.