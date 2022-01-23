Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yaşamak istiyoruz

Süper Lig 'in 23. haftasında lider Trabzonspor , deplasmanda Galatasaray 'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Galibiyette önemli paylardan birisinin sahibi olan Uğurcan Çakır, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Uğurcan Çakır'ın sözleri:

Çok çalışıyorum. Fırsat da geldi birkaç kurtarış yaptım. Önemli olan takımın galip gelmesi. Galatasaray büyük bir camia. Durumu ne olursa olsun çok iyi bir camia. Bize çok iyi hazırlanmışlar ilk yarıda çok iyi oynadılar.

Çok mutluyuz. Geriden gelip bu zor deplasmanda kazanmak çok önemliydi. Benim performansımın bir önemi yok. Biz bir aileyiz.

İlk yarıda ters ayakta kaldığım top çok zor bir toptu. Güzel bir kurtarış oldu. Takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için mutluyum.

Doğduğumdan beri Trabzonsporluyum. Bu formanın bana gelmesi için çok çalıştım. 2014-15 sezonuydu Trabzonspor ile profesyonel olduğum an. Daha fazla çalışmam gerekiyor, daha fazla mücadele etmem gerekiyor. Bir şehrin büyük sorumluluğu var üzerimizde. Başta benim ve takım arkadaşlarımın. Yeni gelen kaliteli oyuncularımız da var. Çok iyi bir arkadaşlık var.

Timo (Puchacz) geldi bana diyor ki herkes çok iyi arkadaş diyor. Çok iyi karşıladılar diyor. Ben de bizim başarımızın sırrı bu dedim. Biz çok güzel bir aileyiz. Puan farkından görülüyor bence. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk yaşarız. Bu takımın altyapısından çıkıp, kaptan olarak yolun sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz.