Trabzonspor kalan maçlar! Trabzonspor fikstür 2019-2020

Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Trabzonspor 1 maç eksiği ile 48 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bordo-Mavili takımın taraftarları Trabzonspor'un kalan maçları ve fikstürü merak ediyor. İşte Trabzonspor'un kalan maçları ve detaylı fikstürü...

Trabzonspor'un kalan maçları!

07.03.2020 Gaziantep FK - Trabzonspor

11.03.2020 Yeni Malatya - Trabzonspor

15.03.2020 Trabzonspor - Başakşehir

22.03.2020 Göztepe - Trabzonspor

03.04.2020 Alanyaspor - Trabzonspor

12.04.2020 Trabzonspor - Ankaragücü

19.04.2020 Galatasaray - Trabzonspor

26.04.2020 Trabzonspor - Antalyaspor

03.05.2020 Denizlispor - Trabzonspor

10.05.2020 Trabzonspor - Konyaspor

17.05.2020 Kayserispor - Trabzonspor



