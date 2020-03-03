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Trabzonspor kalan maçlar! Trabzonspor fikstür 2019-2020

Süper Lig'de 8 haftadır kaybetmeyen ve bir maç eksikle ikinci sırada bulunan Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adayları arasında bulunuyor. Bordo-Mavili takımın taraftarları Trabzonspor'un kalan maçları ve fikstürü merak ediyor. İşte Trabzonspor'un kalan maçları ve detaylı fikstürü...

03 Mart 2020, Salı 17:49 Son Güncelleme:
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Trabzonspor kalan maçlar! Trabzonspor fikstür 2019-2020

Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Trabzonspor 1 maç eksiği ile 48 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bordo-Mavili takımın taraftarları Trabzonspor'un kalan maçları ve fikstürü merak ediyor. İşte Trabzonspor'un kalan maçları ve detaylı fikstürü...

Trabzonspor'un kalan maçları!

07.03.2020 Gaziantep FK - Trabzonspor

11.03.2020 Yeni Malatya - Trabzonspor

15.03.2020 Trabzonspor - Başakşehir

22.03.2020 Göztepe - Trabzonspor

03.04.2020 Alanyaspor - Trabzonspor

12.04.2020 Trabzonspor - Ankaragücü

19.04.2020 Galatasaray - Trabzonspor

26.04.2020 Trabzonspor - Antalyaspor

03.05.2020 Denizlispor - Trabzonspor

10.05.2020 Trabzonspor - Konyaspor 

17.05.2020 Kayserispor - Trabzonspor  

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