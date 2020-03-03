Trabzonspor kalan maçlar! Trabzonspor fikstür 2019-2020
Süper Lig'de 8 haftadır kaybetmeyen ve bir maç eksikle ikinci sırada bulunan Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adayları arasında bulunuyor. Bordo-Mavili takımın taraftarları Trabzonspor'un kalan maçları ve fikstürü merak ediyor. İşte Trabzonspor'un kalan maçları ve detaylı fikstürü...
Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Trabzonspor 1 maç eksiği ile 48 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bordo-Mavili takımın taraftarları Trabzonspor'un kalan maçları ve fikstürü merak ediyor. İşte Trabzonspor'un kalan maçları ve detaylı fikstürü...
Trabzonspor'un kalan maçları!
07.03.2020 Gaziantep FK - Trabzonspor
11.03.2020 Yeni Malatya - Trabzonspor
15.03.2020 Trabzonspor - Başakşehir
22.03.2020 Göztepe - Trabzonspor
03.04.2020 Alanyaspor - Trabzonspor
12.04.2020 Trabzonspor - Ankaragücü
19.04.2020 Galatasaray - Trabzonspor
26.04.2020 Trabzonspor - Antalyaspor
03.05.2020 Denizlispor - Trabzonspor
10.05.2020 Trabzonspor - Konyaspor
17.05.2020 Kayserispor - Trabzonspor