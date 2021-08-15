Süper Lig 'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Trabzonspor , tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra özel uçakla Malatya'ya geldi. Bordo-mavili ekibi, havalimanında karşılayan Trabzonsporlu taraftarlar, futbolculara çiçek taktim etti. Kafile daha sonra alandan ayrılarak kamp yapacağı otele hareket etti.

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor maçı yarın saat 19.15'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor’un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Peres, Edgar, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Hugo, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Abdülkadir Parmak, Hamsik, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Cornelius."