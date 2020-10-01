Trabzonspor kafilesinde Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de yer aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4’üncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e hareket etti. Bordo-mavililer, Cuma günü saat 20:00'de oynanacak karşılaşma için Trabzon Havalimanı'ndan saat 18:00'de THY'nin özel uçağı ile Gaziantep'e gitti.

Kafilede teknik kadro ve futbolcuların yanı sıra Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de yer aldı. Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza sakatlıkları nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi.

Bordo-mavili kafilede Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Joao Pereira, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Marlon Xavier, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Salih Kavrazlı, Safa Kınalı, Yusuf Sarı, Bilal Başacıkoğlu, Diabate, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Benik Afobe yer aldı.