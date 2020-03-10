Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenen Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

10 Mart 2020, Salı 18:31 Son Güncelleme:
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Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

Trabzon'dan saat 14.30'da kalkan uçakla 15.30'da Malatya Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle Ndiaye'ye ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Trabzonspor formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -

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