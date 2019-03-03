Trabzonspor kafilesi, Kasımpaşa maçı için İstanbul’da

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul’a geldi.

03 Mart 2019, Pazar 16:16
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Trabzonspor kafilesi, Kasımpaşa maçı için İstanbul’da

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul’a geldi.

Trabzon Havalimanı’ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul’a ulaşan bordo-mavili kafileyi Atatürk Havalimanı’nda bir grup taraftar karşıladı.

Futbolcular ve teknik ekibe tezahüratlarla destek veren taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı’ya sevgi gösterilerinde bulundu.

Havalimanı çalışanları da bordo-mavili takıma yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri arasında kamp yapacağı otele geçti.

AA

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