Trabzonspor, kadın taraftarlarını Passolig’in locasında ağırladı

Passolig, bu sezon seyirci ortalamasında 27 bini geride bırakan, Passolig Kartlı taraftar sayısı 250 bine yaklaşan Trabzonspor ile Dünya Kadınlar Günü için özel bir organizasyon düzenledi. Bu sezon bordo-mavili ekibin maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlar, Passolig'in özel davetlisi olarak Passolig locasında ağırlandı. Trabzonspor'un ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer'in ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Fikret Gökhan'ın da eşlik ettiği taraftarlara Passolig tarafından forma Trabzonspor Kulübü tarafından ise yöresel eşarplar hediye edildi. #futbolkadinlarlaguzel