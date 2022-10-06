UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kopenhag'a elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor , 3. maçında Monaco deplasmanında. Ferencvaros'a 3-2 kaybetmesinin ardından Kızılyıldız'ı 2-1'le geçerek moral depolayan Fırtına, en ciddi rakini deplasmanda devirip iddiasını ortaya koymak istiyor. H Grubu'ndaki diğer maçta Kızılyıldız, Ferencvaros'u ağırlıyor.









Trabzonspor kaçıncı sırada? Avrupa Ligi H puan durumu

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Trabzonspor, 4 puanlı rakibi Rennes'in arkasında averajla 2. sırada yer alıyor.

1- Ferencvaros / 6 puan

2- Trabzonspor / 3 puan

3- Monaco / 3 puan

4- Kızılyıldız / 0 puan

Trabzonspor'un Avrupa Ligi H Grubu fikstürü

8 Eylül: Ferencvaros 3-2 Trabzonspor

15 Eylül: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız

6 Ekim: Monaco-Trabzonspor

13 Ekim: Trabzonspor-Monaco

27 Ekim: Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım: Trabzonspor-Ferencvaros

2022 Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi statüsü nasıl?

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak.